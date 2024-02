Puck. Władysław Kosiniak-Kamysz w pułapce? Rolnicy blokują drogi wyjazdowe z miasta

Plan wizyty może jednak ulec zmianie. Powodem jest postawa rolników, którzy dowiedzieli się o wizycie wiceszefa rządu w regionie. Protestują oni przeciw unijnemu Zielonemu Ładowi, podobnie jak ich koledzy z innych europejskich państw. Polsat News ustalił , że manifestujący chcą zablokować wszystkie drogi wyjazdowe z Pucka, by uniemożliwić wicepremierowi powrót do Warszawy . Stoją już m.in. na drodze wojewódzkiej nr 216, biegnącej w stronę Redy. Są także na lokalnych szosach.

- To pokaz naszych sił przed 20 lutego (na ten dzień zaplanowano ogólnopolski protest - red.), jeśli nasze władze nie wykonają kroków do nas. Bronimy tego, co stworzyli nasi dziadkowie. Państwo i UE robią wszystko, byśmy się cofali, nie dawali rady, byśmy nie mieli na wyprodukowanie żywności dla siebie i kraju - podkreślił w rozmowie z Polsat News Karol Lipkowski, jeden z protestujących rolników.