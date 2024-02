Policja w Brukseli użyła armatek. "Oberwała" polska europosłanka

"Ogień, petardy, zniszczony pomnik, setki traktorów i ciągników, policja oblewająca wodą demonstrantów, w tym jedną europosłankę z Polski" - tak czwartkowe protesty rolników w Brukseli relacjonował europoseł Ryszard Czarnecki.

Jak się dowiadujemy, chodzi o Izabelę Kloc z PiS. Uczestniczyła ona w proteście wspólnie z innymi europosłami tej formacji. - Byłam na proteście identyfikując się z postulatami rolników. O tym, o co oni dzisiaj walczą, my mówimy tutaj w Brukseli od pięciu lat. Niejednokrotnie mówiliśmy, że Zielony Ład w istocie niesie za sobą biedę i chłód, ubóstwo, to energetyczne również - uważa polityk.

Protest rolników w Brukseli. Europosłanka PiS: Oberwałam

Do zdarzenia doszło około godziny 11:30. - Byliśmy tam w środku, w centrum wydarzeń. Było dość gorąco. Płonęły opony. W pewnym momencie policja zaczęła strzelać gazem łzawiącym, z armatek wodnych lała się woda. No i ja też, można powiedzieć, oberwałam - przekazała Interii europosłanka.

Podczas protestu doszło do kilku mniejszych pożarów.

- Rozumiem, że można było zastosować armatki wodne do gaszenia ognia, który tam był, ale oni tę wodę puszczali w pewnym momencie po całym placu, nie patrząc na to, gdzie się pali, a gdzie nie. Ludzie krzyczeli. Odeszliśmy stamtąd, bo było w pewnym momencie bardzo niebezpiecznie - zaznaczyła Kloc.

Parlamentarzystka zwróciła też uwagę na rosnące niepokoje i możliwą eskalację manifestacji. - Przede wszystkim to jest protest przeciwko Zielonemu Ładowi. Dotyczy sfery rolnictwa, ale też energetyki. Jestem ze Śląska i mam pełną świadomość do czego to może prowadzić. Z uwagi na węgiel, kopalnie, chciałbym rzeczywiście zobaczyć także górników przed Parlamentem Europejskim. Być może będą również tak mocno zdesperowani jak rolnicy - wskazała.

- Nie wiemy do końca, co proponuje Komisja Europejska, żeby uspokoić te nastroje, bo one w tej chwili narastają. Jeżeli takie nastroje narastają, to w całej Europie staje się bardzo niebezpiecznie - podkreśliła.

Protest rolników w Brukseli

Belgijska policja wskazała, że w czwartek stolicę kraju zablokowało około tysiąc traktorów. Rolnicy używali petard, uszkodzili też pomnik Johna Cockerilla, przewracając jedną z postaci na monumencie.

Protestujący chcą zmian podatkowych i w przepisach środowiskowych Unii. Wskazują też na nieuczciwą konkurencję zagraniczną, w tym przede wszystkim produkty rolne z Ukrainy.

