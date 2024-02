Na najbliższy piątek polscy rolnicy zapowiadają protest, który ma trwać 30 dni. Za decyzją o akcji protestacyjnej stoi zarząd NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych, a powodem jest niedawna decyzja Komisji Europejskiej o przedłużeniu bezcłowego handlu z Ukrainą do 2025 roku.

Protest rolników w Polsce. Minister reaguje

Podczas środowych rozmów, odbywających się w resorcie rolnictwa, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz wskazał, że wszyscy rolnicy zgadzają się co do trzech głównych postulatów : nie chcą wdrożenia Zielonego Ładu, importu produktów rolnych z Ukrainy i domagają się wsparcia hodowli zwierząt.

Resort podał z kolei, że "uczestnicy rozmów podkreślali, że planowany na najbliższy piątek protest jest po to, aby konsumenci dowiedzieli się, z jakimi problemami borykają się rolnicy. Jest to protest także w ich obronie, w obronie zdrowej, polskiej żywności".

Minister rolnictwa Czesław Siekierski wskazywał również, że protesty odbywają się w całej Europie, a rolnicy "mają podobne problemy i myślą podobnie, niezależnie od politycznej opcji". - Znam sytuację. Rolnictwu należy się wsparcie. Jutro wraz z ministrami: Michałem Kołodziejczakiem i Stefanem Krajewskim, będziemy prowadzili rozmowy w Ministerstwie Finansów na ten temat. Oprócz nisko oprocentowanych kredytów powinny być dopłaty do zbóż i ewentualnie do nawozów - mówił polityk.

Protesty rolników. Blokady w Niemczech, Hiszpanii, Bułgarii

Protesty rolników odbywają się w wielu europejskich krajach. Na sytuację w branży oraz na import produktów spożywczych z Ukrainy zwracali we wtorek uwagę czescy rolnicy. Protestujący przyjechali m.in. do Czeskiej Lipy z pięćdziesięcioma traktorami i maszynami rolniczymi. O podobnej liczbie można mówić także w przypadku sytuacji w Tonoszowicach Górnych na Zaolziu, choć tam pojawił się dodatkowo żywy inwentarz.

Tego samego dnia do blokad drogowych we wszystkich wspólnotach autonomicznych Hiszpanii przystąpiły także tysiące tamtejszych rolników, a masowe protesty spowodowały paraliż komunikacyjny nie tylko na terenie kraju, ale również przy wjeździe do Francji i Portugalii.