Protest Rolników. W Bydgoszczy szturm na urząd

W pewnym momencie doszło do siłowej próby wejścia dużej grupy protestujących do budynku urzędu. Rolnicy chcieli spotkania z wojewodą Michałem Sztyblem .

- Osoby, które były przed urzędem próbowały wejść do niego siłą. Policjanci byli zobligowani do podjęcia interwencji, gdyż było to działanie nielegalne. Niestety, siła używana przez funkcjonariuszy była niewystarczająca. Pomimo wezwań do zaprzestania takich działań protestujący nie reagowali. Konieczne było użycie środka przymusu bezpośredniego - gazu pieprzowego. Dopiero to spowodowało skuteczność działań policjantów i osoby te się wycofały - przekazała rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy mł. insp. Monika Chlebicz.