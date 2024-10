- Ten pierwszy etap to etap sprzątania, wymiatania brudów - mówi Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej, pytany o podsumowanie prac rządu na rok od wyborów z 15 października. Z kolei koalicjanci przyznają, że wiele rzeczy wciąż pozostaje do załatwienia i wystawiają rządowi solidną "czwórkę". - Rządząca koalicja skupiła się wyłącznie na destrukcji - kontruje za to Mariusz Błaszczak z PiS. Tymczasem Krzysztof Bosak zaskakuje niespodziewaną pochwałą dla premiera, choć i on dostrzega liczne błędy i potknięcia.