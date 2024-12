Zmiany w lekcjach religii. Kościół nie zgadza się na propozycje rządu

Redukcja lekcji religii do jednej godziny tygodniowo jest wielką kością niezgody na linii KEP- MEN. Biskupi uważają także za nieuzasadnione i dyskryminujące przyjęcie zasady, że lekcje religii mają być umieszczane przed lub po innych zajęciach szkolnych.

Dlatego też strona kościelna odwołuje się do praktyki w innych europejskich państwach, przypominając, że nauczanie religii w szkole "uznawane jest tam za standard", a także stwierdza, że to "jeden z symboli przemian wolnościowych w Polsce po 1989 roku".

Fundusz Kościelny pod znakiem zapytania

Do spotkania Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski doszło w poniedziałek 9 grudnia w Sekretariacie KEP. Rozmowy zorganizowano na wniosek strony kościelnej, którą reprezentował metropolita wrocławski abp Józef Kupny . W imieniu rządu pojawił się natomiast szef MSWiA Tomasz Siemoniak .

Rząd ponowił swoją propozycję, aby zastąpić go innymi możliwymi rozwiązaniami, ale Kościół czeka na powołanie, zgodnie z Konkordatem, zespołu rządowego do rozmów ze stroną kościelną. Przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej powołał już w marcu odpowiedni zespół do prowadzenia rokowań.