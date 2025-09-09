W skrócie Komisja Wychowania Katolickiego KEP apeluje o wzmocnienie katechezy parafialnej w odpowiedzi na zmniejszenie liczby godzin religii w szkołach.

Co więcej, KEP podała, że zebrano ponad 500 tys. podpisów pod projektem przywracającym dwie godziny religii tygodniowo i włączeniem oceny z religii do średniej ocen.

Duszpasterze i katecheci są zachęcani do intensywnej organizacji działań katechetycznych w parafiach, by lepiej przygotować młodzież do sakramentów i wspólnoty.

W Warszawie, w piątek pod przewodnictwem bp. Wojciecha Osiala, odbyło się posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Jak podaje w komunikacie ks. Tomasz Kopiczko, sekretarz KWK KEP, "w czasie spotkania podjęto dyskusję nad aktualnym stanem nauczania religii w polskich szkołach".

Lekcje religii w szkołach. KEP zbiera podpisy pod obywatelskim projektem

W komunikacie KEP czytamy, że zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski z 14 marca 2025 roku, "Komisja wspiera prace legislacyjne nad obywatelskim projektem ustawy o zmianach w systemie oświaty".

Jak informuje ks. Tomasz Kopiczko, do tej pory zebrano ponad 500 tys. podpisów pod projektem, którego celem jest między innymi "przywrócenie, na mocy ustawy, takiego stanu prawnego, który umożliwi nauczanie religii w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, wliczanie oceny z lekcji religii do średniej, równe traktowanie nauczycieli oraz zagwarantuje udział dzieci i młodzieży w lekcji religii lub etyki".

Komunikat KWK KEP. "Krzywdząca redukcja godzin"

W komunikacie zaznaczono, że "w obliczu krzywdzącej redukcji godzin lekcji religii mocno akcentuje się potrzebę wzmocnienia katechezy parafialnej".

"Zachęca się duszpasterzy i katechetów, aby wszelkimi możliwymi sposobami jak najgorliwiej organizowali działania katechetyczne w parafii" - czytamy w oświadczeniu.

Jak tłumaczy sekretarz KWK KEP, "mają one gwarantować solidne przygotowanie do sakramentów, umacniać życie w wymiarze moralnym, duchowym i wspólnotowym".

Do prowadzenia katechezy w takim wymiarze przygotowano dla nauczycieli instrukcje, programy i pomoce dydaktyczne.

