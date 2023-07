Najcięższa sytuacja, jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, dotyczyła Marsylii. W portowym mieście na południu Francji doszło do wielu starć manifestantów z policją. Do tłumienia wysłano pojazdy opancerzone i helikoptery.

Prezydent Emmanuel Macron wezwał rodziców do wzięcia odpowiedzialności za nieletnich uczestników zamieszek. Jak podkreślono, aż 30 procent aresztowanych to osoby nieletnie. Średni wiek to zaledwie 17 lat.

Eric Zemmour: Zagrożenie wojną domową

Zdaniem prezesa prawicowej partii Reconquest, byłego kandydata na prezydenta Francji, obecnie sytuacja jest na tyle niebezpieczna, że grozić może wojną domową.

- Obserwujemy zamieszki na tle etnicznym, które mogą przerodzić się w wojnę domową - stwierdził.

- Kiedy masz tysiące młodych ludzi w wieku od 16 do 25 lat, którzy rzucają się na policję, z których niektórzy strzelają do nich z broni myśliwskiej a nawet z kałasznikowa, którzy palą ratusze i szkoły, plądrują domy towarowe, wyraźnie widać sceny jak z najazdów i wojny partyzanckiej w tym samym czasie - podkreślił.

Śmierć 17-letniego Nahela M.

Gwałtowne protesty we francuskich miastach rozpoczęły się od upublicznienia informacji o śmierci 17-letniego Nahela M.. Nastolatek został zastrzelony przez funkcjonariuszy policji w trakcie zatrzymania do kontroli drogowej.

Początkowo służby informowały, że policjanci zostali zaatakowani przez mężczyznę. Nahel miał próbować potrącić jednego z nich samochodem. Taka wersja wydarzeń została zdementowana przez film, który pojawił się w mediach społecznościowych.

38-letni policjant, który oddał śmiertelny strzał, został zatrzymany i obecnie oskarżony jest o nieumyślne spowodowanie śmierci.

Głos w sprawie zabrał prezydent Francji Emmanuel Macron, który stwierdził, że wydarzenia są "niewytłumaczalne" i "niewybaczalne".

- Nic nie może usprawiedliwić śmierci młodej osoby - powiedział.