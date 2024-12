Politico opublikowało wyniki swojego corocznego rankingu najpotężniejszych ludzi w Europie, który podzielony został na trzy sekcje. "Sprawcy" to osoby posiadające władzę wykonawczą, "marzyciele" to osoby reprezentujące idee napędzające debatę, a "zakłócacze" to ci, którzy najlepiej potrafią "wywrócić stolik" w nieoczekiwany sposób.