Komentatorka gazety Anja Wehler-Schoeck zwraca uwagę na taktykę przywódcy Rosji Władimira Putina , który za pomocą dezinformacji i innych celowych działań podsyca w krajach dążących do wejścia do UE zwątpienie w sukces europejskiego modelu rozwoju. Przykładem jest Gruzja , ale i w krajach UE proputinowscy populiści zdobywają wpływy - zauważa.

"W tej sytuacji Unia powinna demonstrować siłę i ze wszystkich sił bronić wartości, na których jest zbudowana. Akurat w tym czasie oba kraje ( Niemcy i Francja ), które powinny być lokomotywami, wypadają z gry. W dodatku wysyłają sygnały, które nie wzmacniają zaufania do politycznych i gospodarczych zasad Europy " - czytamy w komentarzu.

Niemcy i Francja tkwią w głębokim kryzysie i są niemal niezdolne do działania - oceniła autorka. Marine Le Pen z francuskiej prawicowo-populistycznej partii Zjednoczenie Narodowe chce zmusić prezydenta Emmanuela Macrona do dymisji, ponieważ grozi jej kara więzienia za defraudację funduszy unijnych. Chaos pogłębia jeszcze kryzys finansowy.

Podziały w Unii Europejskiej. "Polska europejską nadzieją"

We "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Michaela Wiegel pyta: czy upadek rządu we Francji jest zwycięstwem Putina?. "Francja na razie wypada z gry jako solidny partner. Marine Le Pen mocno trzyma cugle w rękach. Nigdy nie ukrywała, że ma krytyczny stosunek do pomocy dla Ukrainy" - pisze komentatorka.