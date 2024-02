Reporter TV Republika zapytał Radosława Sikorskiego o jego archiwalną wypowiedź na temat uszkodzonego rurociągu Nord Stream 2. - Panie ministrze, Departament Stanu nazwał pańskie działania wsparciem rosyjskiej propagandy. Chodzi o ten tweet: Thank you USA - stwierdził pracownik stacji. Minister odparł, że "trochę dziwi się pytaniu" i nawiązał do głośnej wypowiedzi Andrzeja Dudy w sprawie Krymu. - W ostatnich dniach propaganda rosyjska cieszyła się z wypowiedzi zupełnie innego polskiego polityka - przekonywał.