W środę po południu Ryszard Czarnecki , były europoseł PiS został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA na warszawskim lotnisku, gdy wracał z Tirany. W tym samym czasie została zatrzymana także jego żona. Oboje trafili do prokuratury w Katowicach , gdzie usłyszeli zarzuty w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w Collegium Humanum . To trwające od wielu miesięcy śledztwo.

Jak poinformowała prokuratura w oficjalnym komunikacie "do zatrzymania doszło w ramach wielowątkowego śledztwa dotyczącego m. in. zorganizowanej grupy przestępczej działającej na prywatnej uczelni Collegium Humanum".

Jakie zarzuty usłyszał Ryszard Czarnecki?

Jarosław Kaczyński zapytany w piątek przez dziennikarzy w Sejmie o to, czy docelowo zamierza usunąć Ryszarda Czarneckiego z PiS w związku z postawieniem mu zarzutów, odpowiedział, że nie ma takich kompetencji. - Jeśli te informacje będą odpowiednio zweryfikowane i się potwierdzą, mamy sąd partyjny i on ma takie prawa. Ja nie - wyjaśnił.

Wcześniej w wydanym przez PiS oświadczeniu można było z kolei przeczytać m.in. że "wszystko, co dzisiaj obserwujemy w kontekście działania upolitycznionych służb państwowych, w tym prokuratury, to kolejna zaplanowana akcja polityczno-medialna".

Ryszard Czarnecki o zarzutach prokuratury: Absurdalne

- Nikt się ze mną wcześniej nie skontaktował, nie wezwał na przesłuchanie do prokuratury. Przecież cały czas byłem łatwy do namierzenia i nic nie uzasadniało paraliżu lotniska, zakorkowania całej Żwirki i Wigury ( głównej ulicy dojazdowej na lotnisko im. F. Chopina w Warszawie - red. ) i całego tego spektaklu z funkcjonariuszami w kominiarkach. Rozumiem jednak, że właśnie o taki spektakl chodziło - przekonuje Ryszard Czarnecki .

- Nie mogę mówić o szczegółach tego, co jest w materiale dowodowym, powiem tylko, że stawiane mi zarzuty uważam za absurdalne, nie przyznałem się do winy i zamierzam udowodnić swoją niewinność - deklaruje polityk.

Ryszard Czarnecki zawieszony przez PiS

Pytamy go także, czy nie ma żalu do swojej partii, że w czasie, gdy składał wyjaśnienia w prokuraturze w Katowicach, został zawieszony w prawach członka PiS. - Pojęcie żalu w polityce nie istnieje. W relacjach międzyludzkich tak, w polityce nie ma na to miejsca - mówi Ryszard Czarnecki. Dodaje zaraz, że rozumie tę decyzję i że była ona podyktowana czystą polityką. - To decyzja polityczna. Rozumiem, że partia, która chce i musi wygrać kolejne wybory, po tym jak wybory przegrywała, w naturalny sposób stara się minimalizować straty i nie chce być kojarzona z taką sytuacją - przekonuje.