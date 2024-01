Minister infrastruktury o porozumieniu: Pilotażowe wyłączenie systemu e-kolejki

- Polska jest oknem na świat dla Ukrainy i będziemy dążyć do tego, by to, co my oferujemy stronie ukraińskiej, było w 100 proc. odwzajemnione naszej stronie - zapewnił szef resortu infrastruktury. - Punkt drugi dotyczy naszego dialogu z UE w sprawie umowy, punkt trzeci dotyczy rozmów z KE w zakresie pozyskania wsparcia finansowego dla polskich przedsiębiorców w obszarze transportu drogowego. Punkt czwarty dotyczy zagadnień wewnętrznych i wzmocnienia systemu kontroli polskich służb: Policji, Krajowej Administracji Skarbu Państwa, Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie wyeliminowania nieuprawnionych, nieobjętych umową PL-UA, przewozów - wymieniał minister.