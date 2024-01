Przełom w sprawie protestu rolników na granicy. Ogłoszono decyzję

Minister rolnictwa i rozwoju wsi zobowiązał się do zrealizowania wszystkich trzech postulatów rolników: u ruchomienie dopłat do kukurydzy w wys. 1 mln zł, zwiększenie akcji kredytowej dla kredytów płynnościowych o kwotę 2,5 mld zł i utrzymanie wysokości podatku rolnego na poziomie z 2023 r.

"Z chwilą podpisania porozumienia protest na przejściu granicznym w Medyce zostaje zawieszony na okres niezbędny do przeprowadzenia zmian prawnych, notyfikacyjnych oraz na czas konieczny na wprowadzenie w życie dodatkowych zmian" - przekazano w treści porozumienia.

- Od wczoraj przeprowadzane są całodobowe kontrole, by zbadać, czy wszystkie transporty na granicach są prowadzone w oparciu o obowiązujące przepisy - przekazała Teresa Kubas-Hul.

Protesty na granicy. "Dialog, który będziemy prowadzić z rolnikami"

- To porozumienie nie jest ani początkiem, ani końcem dialogu, który rozpoczęliśmy i który będziemy prowadzić z rolnikami. Chcemy rozwiązywać problemy przy pełnej partnerskiej dyskusji - powiedział minister Czesław Siekierski . - Rozumiemy potrzebę pomocy Ukrainie, jednocześnie chcemy, aby zostały wprowadzone pewne regulacje, które określiłyby dopuszczalną wielkość różnych towarów, które mogą wpłynąć na rynek europejski - dodał.

Podczas briefingu zabrał głos także Roman Kondrów , lider rolników z "Podkarpackiej oszukanej wsi". - Chciałbym podziękować pani wojewodzie. Przyjechała do nas, zauważyła trudną sytuację - powiedział.

- Jest nam trochę przykro, że my, rolnicy musimy wychodzić na przejścia i protestować, żeby pokazać nasze niezadowolenie i trudną sytuację. To my - rolnicy z Podkarpacia wywalczyliśmy realizację postulatów dla rolników z całej Polski - dodał.