Ukraina. Konsul w Polsce dziękuje za pomoc

Wojnarowski nawiązując do bombardowań z 29 grudnia i 2 stycznia poinformował również, że strona ukraińska strąciła wówczas 9 z 10 wystrzelonych rakiet Kindżał. - To ta super broń, którą Rosja straszyła cały świat. Widać, że ukraińska obrona przeciwlotnicza spisała się fantastycznie. Ale tej broni którą w tej chwili posiadamy jest wciąż za mało i otrzymujemy ją zbyt wolno - powiedział konsul. Jeszcze raz podziękował narodowi polskiemu za pomoc walczącej Ukrainie.

Protest przewoźników. Konsul Ukrainy o "nożu w plecy"

Konsul odniósł się też do blokady przejść granicznych z Ukrainą przez polskich przewoźników. - Ta blokada to nóż w plecy dla walczącej Ukrainy. Nie możemy korzystać z lotnictwa, jesteśmy blokowani na morzu, dlatego możliwość korzystania z tych przejść granicznych to dla nas sprawa życia i śmierci. Zaopatrzenie dla naszych wojsk jest oczywiście przepuszczane poza kolejką, ale jak dowiedzą się o tym Rosjanie, takie konwoje stają się łatwym celem do zbombardowania. To dla nas bardzo bolesny temat i liczymy, że z nowym polskim rządem uda się go rozwiązać - mówił Wiaczesław Wojnarowski.