Manewry Sill 2025 będą trwać kilkanaście dni, od 5 do 23 maja . Media cytują komunikat podany w piątek przez Sztab Generalny Estońskich Sił Obronnych.

Wiadomo, że całe przedsięwzięcie już trwa. Od 14 do 30 kwietnia na terenie Estonii rozmieszczane są siły sojusznicze oraz sprzęt . W całym wydarzeniu zaplanowano udział ponad 1,5 tys. żołnierzy z Wielkiej Brytanii i Francji.

Brytyjczycy już stacjonują w Estonii w ramach kontyngentu wojskowego NATO, a ich liczebność wynosi 900. Na czas ćwiczeń do tego bałtyckiego państwa mają przybyć kolejni wojskowi. Goście pokażą możliwości pojazdów opancerzonych Foxhound i Mastiff oraz samochodów rozpoznawczych Jackal .

- Przybycie sojuszników do Estonii jest idealną okazją do przećwiczenia całego łańcucha odbioru, od funkcjonowania portów i lotnisk po przybycie sprzętu do miejsca docelowego - powiedział zaangażowany w całe przedsięwzięcie major Toomas Pärnpuu.