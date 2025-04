Na rozpogodzenie w Wielką Sobotę nie ma co liczyć. Tego dnia lokalnie przelotnie popada deszcz, a po południu i wieczorem na północnym wschodzie mogą też pojawić się burze . Będą im towarzyszyć ulewy , które przyniosą opady na poziomie około 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz wiatr osiągający w porywach do 65 km/h . Oprócz tego wysoko w Tatrach popada też deszcz ze śniegiem .

Temperatury będą zbliżone do tych z pierwszego dnia długiego weekendu i wyniosą przeważnie od 18 do 23 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w rejonie Zatoki Gdańskiej: około 10 st. C. Na Wybrzeżu również nie będzie zbyt ciepło: od 12 do 15 stopni.