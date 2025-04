Przepisy precyzują rozmieszczenie tablic: na ogrodzeniach co maksymalnie 300 metrów lub przy głównych wejściach do budynków, by zakaz był widoczny dla każdej osoby wchodzącej na teren obiektu .

W przypadku stwierdzenia naruszenia sąd może nałożyć na sprawcę grzywnę w wysokości do 5 tysięcy złotych albo wymierzyć karę aresztu do 30 dni. Dodatkowo przepisy dopuszczają możliwość przepadku urządzenia, którym wykonano zdjęcia lub nagrania - obejmuje to zarówno profesjonalne aparaty fotograficzne, jak i prywatne smartfony - co czyni sankcje jeszcze bardziej dotkliwymi.