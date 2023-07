Prof. A. Zybertowicz: Postawa władz Ukrainy ws. Wołynia jest poniżej oczekiwań

Polska

- Mam wrażenie, że postawa władz ukraińskich ws. Wołynia jest poniżej naszych oczekiwań i mamy podstawy do niepokoju i do działań niekoniecznie medialnie nagłaśnianych - powiedział doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz. - Temat Wołynia powinien być wyjaśniony, wszystkie ofiary powinny być odpowiednio pochowane. Całość procesu powinna być uszanowana przez władze ukraińskie. W Polsce wszystkie formacje polityczne, które chciałyby robić na tym temacie politykę, powinny być za to skarcone - ocenił z kolei szef klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Zdjęcie Prof. Andrzej Zybertowicz / Jacek Dominski/ / East News