Wielka wpadka administracji Trumpa. "Biorę na siebie odpowiedzialność"

- Biorę na siebie pełną odpowiedzialność. Ja stworzyłem grupę - oświadczył Michael Waltz, odnosząc się do wielkiej wpadki amerykańskiej administracji, jaką było omyłkowe dodanie redaktora naczelnego "The Atlantic" do tajnego czatu. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego zaznaczał, że nie zna dziennikarza. Jednocześnie nie wyjaśnił, w jaki sposób pozyskał jego numer telefonu.