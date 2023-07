Dr Popek, który oprowadzał premiera po miejscach tragicznych wydarzeń w Ostrówkach, powiedział PAP, że wieś, której początki sięgały XVI wieku, przestała istnieć w sierpniu 1943 roku.

- 30 sierpnia 1943 roku w ciągu kilku godzin ta wieś, podobnie jak sąsiednia Wola Ostrowiecka i ponad 30 innych wsi w powiecie lubomelskim, została otoczona i przestała istnieć - oświadczył badacz.

- Tutaj, w Ostrówkach, zginęło 475 osób. W Woli Ostrowieckiej 580 osób. W sumie ponad 1050 osób. Dokonała tego Ukraińska Powstańcza Armia - wyjaśnił.

Badacz Zbrodni Wołyńskiej o nadziejach na porozumienie

Mieszkańcy Ostrówek zostali wymordowani przez kureń UPA Iwana Kłymczaka "Łysego". - Zdawał on później raport, że wybił wszystkich od małego do starego a mienie zabrał na potrzeby kurenia - podkreślił Popek.

Pytany o porozumienie polsko-ukraińskie w kwestii Zbrodni Wołyńskiej ocenił, że jest nadzieja, że kiedyś ono nastąpi.

- Patrzę na to z pewnym optymizmem, dlatego że widzę takie pojedyncze znaki dobrych relacji. Chociażby rok temu społeczność ukraińska uporządkowała ponad dziesięć cmentarzy - zauważył dr Popek.

- Wczoraj w Ostrówkach odbyło się wspólne sprzątanie cmentarza, w którym uczestniczyła młodzież polska i ukraińska. To są pozytywne sygnały, że coś w tym kierunku idzie ku dobremu - wskazał badacz w rozmowie z PAP.

Mateusz Morawiecki: Czas na pojednanie, ale nie zapomnienie! Czas na prawdę!

Premier polskiego rządu po południu napisał na Facebooku, że, "aby zbudować wspólną przyszłość musimy uporządkować bolesną przeszłość".

"Wołyń to niezamknięta rana w historii dwóch narodów. Wołyń to ludobójstwo. Musimy się z nią zmierzyć - odważnie stanąć w prawdzie, pamiętać o tym, kto był katem, a kto ofiarą. Ale w taki sposób, by Zbrodnia Wołyńska nie zniszczyła tego, co zbudowała polsko-ukraińska solidarność. To jedna z najważniejszych, ale i najtrudniejszych kwestii, nad którą od dawna pracuje polski rząd Prawa i Sprawiedliwości, Prezydent Andrzej Duda i niezliczona ilość polskich i ukraińskich historyków i dyplomatów. Jednocześnie to bardzo wrażliwe pole do ataków osób, środowisk i państw, które pojednania i rozliczenia nie chcą, albo nie służy to ich interesom. Tutaj postawię kropkę" - czytamy we wpisie Mateusza Morawieckiego.

Prezes Rady Ministrów dodał, że "od kilku tygodni, na podstawie ustaleń ze stroną ukraińską, trwają prace poszukiwawcze szczątków ofiar zbrodni w miejscowości Puźniki w powiecie Buczackim, gdzie w nocy z 12 na 13 lutego 1945 banda UPA dowodzona przez Petro Chamczuka zamordowała około 100 Polaków - głównie kobiet i dzieci".

"By przyspieszyć prace i niczego nie przeoczyć używany jest najnowocześniejszy dostępny sprzęt - georadary i sondy magnetometryczne oraz detektory metalu. Prace trwają i będą kontynuowane do skutku!" - napisał premier.

Czas na pojednanie, ale nie zapomnienie! Czas na prawdę! Niech prawda o Zbrodni Wołyńskiej będzie naszym mostem do przyszłości, który zbudujemy nad potokiem nienawiści" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Rzeź Wołyńska. Atak ukraińskich nacjonalistów w 1943 roku

Ukraińscy nacjonaliści zaatakowali około 150 miejscowości przedwojennego województwa wołyńskiego na Kresach 11 lipca 1943 roku. Ziemie te zajęte były wtedy już przez niemieckiego okupanta. Dzień ten nazwano Krwawą Niedzielą.



Idąc pod hasłem "Śmierć Lachom", w bardzo brutalny sposób wymordowano tysiące Polaków. W rocznicę tej bestialskiej zbrodni obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu.



Czystka etniczna przeprowadzona przez oddziały Stepana Bandery - Organizację Ukraińskich Nacjonalistów - oraz Ukraińską Powstańczą Armię pochłonęła w latach 1943-1945 życia około 100 tysięcy ofiar polskiego pochodzenia. Prócz tego z rąk sprawców ginęli także Ormianie, Czesi, Ukraińcy, Żydzi i Rosjanie.

