"Podtrzymuję swoje publiczne deklaracje, dotyczące otwartości na dialog i współpracę w najważniejszych dla Rzeczpospolitej Polskiej sprawach, w tym zapewnieniu rzetelnego i sprawnego działania konstytucyjnych organów. Proponowane zmiany muszą się mieścić w granicach wyznaczonych przez Konstytucję, zarówno co do trybu wprowadzania, jak i zgodności materii z postanowieniami Ustawy Zasadniczej" - podkreślił prezydent Andrzej Duda w piśmie do Szymona Hołowni w sprawie KRS.

"Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, któremu Konstytucja w art. 126 ust. 2 powierza czuwanie nad jej przestrzeganiem, nigdy nie wyrażę zgody na podważanie statusu sędziów powołanych przez Prezydenta RP. Powoływanie sędziów jest prerogatywą Prezydenta RP, wobec którego sędziowie składają ślubowanie, w konsekwencji czego sędziowie są nieusuwalni (art. 180 ust.1 Konstytucji)" - dodał.

Andrzej Duda pisze do Szymona Hołowni. Drugi raz w ciągu jednego dnia

Duda nawiązał do tez zawartych w projekcie uchwały.

"Należy wskazać, że zgodnie z art. 187 ust. 4 Konstytucji, ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa. Kwestia dopuszczalności wyboru sędziowskiej części składu KRS przez Sejm była przedmiotem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2019 r. (sygn. akt K 12/18). Trybunał Konstytucyjny - jako jedyny organ w polskim porządku konstytucyjnym władny rozstrzygać w sposób ostateczny i z mocą powszechnie obowiązującą o zgodności ustaw z Konstytucją - stwierdził, że art. 9a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84) jest zgodny z art. 187 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 w związku z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 oraz z art. 186 ust. 1 Konstytucji" - napisał Andrzej Duda.

"Zatem teza zawarta w projekcie uchwały, że wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa (sędziów) nastąpił z rażącym naruszeniem Konstytucji, jako sprzeczna z ww. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, jest nieprawdziwa" - zaznaczył.

"Jakakolwiek próba podważania statusu sędziów powołanych przez Prezydenta RP na wniosek KRS ukształtowanej w sposób opisany powyżej, musiałaby w oczywisty sposób prowadzić także do kwestionowania statusu sędziów powołanych na wniosek KRS, ukształtowanej i działającej na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, których niezgodność z Konstytucją stwierdził Trybunał Konstytucyjny m.in. w wyrokach z dnia: 27 maja 2008 r. (sygn. akt SK 57/06) oraz 20 czerwca 2017 r. (sygn. akt K 5/17). Na marginesie wspomnieć należałoby także o legitymacji sędziów powołanych przez Radę Państwa przed zmianami demokratycznymi" - podkreślił.

"Reasumując, zapowiadane zmiany prawa uwzględniać muszą konstytucyjne zasady, w szczególności dotyczące: powoływania sędziów wraz z gwarancją nieusuwalności, stanowienia prawa z uwzględnieniem prymatu Konstytucji, gwarancji procesowych dla uczestników postępowań oraz poszanowania konstytucyjnych kadencji organów" - zakończył Andrzej Duda.

Pismo Dudy w sprawie mediów publicznych

To drugie już opublikowane we wtorek pismo prezydenta do marszałka Sejmu.

Wcześniej Andrzej Duda napisał do Szymona Hołowni w sprawie uchwały dotyczącej TVP i innych mediów publicznych. "Cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań" - napisał prezydent.

"Rola mediów publicznych w demokratycznym państwie jest bardzo istotna, gdyż wpisuje się w realizację wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji" - napisał Andrzej Duda, powołując się na art. 54 Konstytucji.

Jak podkreślił prezydent Andrzej Duda w liście do Szymona Hołowni, "należy wziąć pod uwagę, że społeczna ocena działalności mediów publicznych jest zróżnicowana".

Do listu prezydenta zza stołu prezydialnego odniósł się marszałek Szymon Hołownia. - Nie mogę bardziej zgodzić się ze wszystkim, co napisał pan prezydent niż kiedy czytam to pismo - zaznaczył. - Pan prezydent pisze: "Wszelkie organy władzy publicznej są obowiązane do działania na podstawie i w granicach prawa artykułu 7 konstytucji". Stuprocentowa zgoda z panem prezydentem - dodał marszałek Sejmu.

- "Zapowiadane zmiany dotyczące publicznej radiofonii i telewizji muszą respektować standardy demokratyczne oraz być przewrożone zgodnie z regułami określonymi w Konstytucji". 100 procent zgody z panem prezydentem po raz drugi - kontynuował Hołownia.

