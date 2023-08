" Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym " - poinformowała Kancelaria Prezydenta na Twitterze. Wcześniej sprzeciw Senatu odrzucił Sejm. Dzięki zmianom w prawie będzie możliwość przeprowadzenia referendum w ten sam dzień, co wybory parlamentarne, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz prezydenckie. Jednocześnie ujednolicono godziny takiego głosowania w przedziale 7-21 .

Pomysł PiS krytykuje opozycja. Podczas środowej Rady Krajowej PO przewodniczący Platformy ogłosił "nieważność referendum", co spotkało się z ostrą reakcją premiera . - Wy jesteście przyzwyczajeni do tego, że decyzje zapadają w gabinetach polityków, a my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że decyzje zapadają w dyskusjach z Polakami. Oni mają prawo o tym decydować - mówił w Sejmie Mateusz Morawiecki. Według polityka PiS "Tusk może sobie unieważniać referendum w Niemczech".