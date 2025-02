Donald Tusk o posiedzeniu RBN. "Tylko Mariusz Błaszczak nie zrozumiał"

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda zwołał w Radę Bezpieczeństwa Narodowego . Spotkanie rozpoczęło się po godzinie 13:30 wystąpieniem głowy państwa. Następnie liderzy polityczni przeszli do tajnych narad, podczas których media nie mogły być obecne. Po posiedzeniu premier Donald Tusk zamieścił wpis w sieci komentujący ustalenia.

RBN zakończyła obrady. Premier i marszałek Sejmu wskazują na Błaszczaka

Głos w sprawie zabrał też marszałek Sejmu. Szymon Hołownia powiedział na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, że dyskusje podczas RBN były "dobre i treściwe". - Był spór, ale w większości dotyczył on rzeczy, które są dla nas najważniejsze - przekazał.

- To było po prostu czczym atakiem politycznym pozbawionym merytorycznej wartości - ocenił Szymon Hołownia, nie zdradzając jednak szczegółów.

Pytany o wpis premiera, lider Polski 2050 powiedział, że Mariusz Błaszczak "dokonał szarży w kierunku rządu Donalda Tuska i samego premiera osobiście". - Mówię to z przykrością. To był taki zgrzyt podczas tego spotkania, które było długie - podkreślił i dodał, że osobiście nie zgadzał się ze wszystkim z Andrzejem Dudą, ale mimo to merytorycznie rozmawiał z prezydentem.