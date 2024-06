- Jeżeli dojdzie do użycia broni, kiedy ma to związek z realizacją zadań, obowiązków, to nie będzie traktowane jak przestępstwo - zapewnił wiceszef MON Stanisław Wziątek. - Chodzi o to, by żołnierz nie obawiał się użycia broni w sytuacji zagrożenia - dodał. Jak zapowiedział, w przypadku konieczności wyjaśnienia sytuacji z użyciem broni, żołnierz będzie mógł skorzystać z urzędowego wsparcia prawnego.