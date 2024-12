Prezes TK Bogdan Święczkowski: Będę chciał doprowadzić do rozmów z władzą

Prezes TK zaznaczył, że chciałby doprowadzić do sytuacji, kiedy funkcjonowanie Trybunału nie będzie zagrożone, jeżeli chodzi o skład osobowy czy budżet . - Spodziewam się komentarzy, nawet bardzo negatywnych komentarzy, jeżeli chodzi o wyroki TK, natomiast w żaden sposób nie może doprowadzić to do dysfunkcji demokratycznego państwa prawa - podkreślił.

Bogdan Święczkowski uderza w rządzących. W tle respektowanie orzeczeń TK

- To, że orzeczenia Trybunału nie są publikowane, to jest bardzo zła okoliczność - powiedział Święczkowski i podkreślił, że "zwróci się z prośbą i z żądaniem" do premiera, aby się to zmieniło. - To jest, co prawda, czynność ściśle techniczna, z której nie wynika żadna konsekwencja prawna (...), ale te kwestie techniczne prowadzą, niestety, do wielu problemów w zakresie funkcjonowania też wielu osób fizycznych - mówił.