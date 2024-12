- Nie możemy się na to zgodzić. Godzimy się na to, że większość sejmowa skorzysta ze swojego prawa zgłoszenia i wyboru kandydatów , tak jak myśmy to robili - argumentował Ast. - Skład Trybunału Konstytucyjnego się zmienia, to naturalne. Ustawy o tej instytucji funkcjonują, nie zostały w żaden konstytucyjny sposób zakwestionowane - stwierdził.

Marek Ast w TK? Wskazuje na Komisję Wenecką

W opinii kandydata PiS do TK władza ustawodawcza powinna wskazać kandydatów do Trybunału, bo to jej obowiązek. Jednocześnie przyznał, że budżet proponowany przez koalicjantów prowadził do "zablokowania, wręcz unicestwienia" instytucji, którą do niedawna kierowała Julia Przyłębska.