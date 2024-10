Sprawa Marcina Romanowskiego. Prezes PiS komentuje

Według szefa PiS " Fundusz (Sprawiedliwości) załatwiał bardzo ważne sprawy społeczne". - I to jest poza jakąkolwiek wątpliwością, a powódź jeszcze to dodatkowo zweryfikowała - ocenił.

Prokurator generalny Adam Bodnar zawnioskował do przewodniczącego ZPRE o uchylenie immunitetu Romanowskiemu w niedzielę. Zgodnie z procedurą, jeśli wniosek nie wzbudzi zastrzeżeń formalnych, to przewodniczący ZPRE kieruje go do komisji regulaminowej, która wydaje opinię. Następnie odbywa się głosowanie nad wnioskiem na posiedzeniu plenarnym.