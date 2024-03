- To jest takie łapanie za drobiazgi, które jest fajne, bo wyrazistość przekazu zawsze robi wrażenie. Ja to rozumiem doskonale. Natomiast nie tak nerwowo, panie i panowie - powiedział prezenter "19:30", komentując raport dotyczący rzetelności przekazu w TVP. - Najbardziej rozjeżdża się "czysta woda", którą tam postulowałem - ocenił dziennikarz. Ja nie powiedziałem, że my ją wprowadzimy, tylko będziemy chcieli ją zaproponować - tłumaczył.