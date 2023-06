Premier złożył wniosek do TK. Potwierdzają się ustalenia Interii

Jak informowaliśmy wcześniej w Interii, PiS chce rozwiązać pat w Trybunale Konstytucyjnym już nie poprzez specjalną ustawę w Sejmie, ale wyrok samego Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem naszych rozmówców z Kancelarii Premiera jest to możliwe dzięki specjalnemu wnioskowi do TK.

Premier wnosi do TK o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. W praktyce szef rządu chce sprawdzić zakres, w jakim ten przepis reguluje definicję pełnego składu w TK.

Przypomnijmy: dotychczasowy przepis definiuje pełny skład TK jako minimum 11 sędziów, ale z powodu sporu między sędziami w Trybunale (chodzi o kwestionowanie prezesury Julii Przyłębskiej ) regularnie nie zbiera się w pełnym składzie, a kolejne rozprawy są przekładane.

Nowy pełny skład TK. Wniosek premiera

Jeśli wniosek premiera zostałby przez TK rozpatrzony pozytywnie - a do tego nie jest potrzebny pełny skład Trybunału, wystarczy pięciu sędziów - to sam Trybunał, jak sugeruje Morawiecki, wskazywałby, co to znaczy "pełny skład", czyli ilu sędziów powinno się w nim znaleźć.



Chodzi m.in. o sytuację, gdy dany sędzia wyłączy się z orzekania w ostatniej chwili lub pojawiają się - jak to określono we wniosku - "przyczyny obiektywne".



W źródłach zbliżonych do kancelarii premiera usłyszeliśmy, że takim nowym "pełnym składem" mogłoby być np. ośmiu sędziów.



Premier zapowiedział wniosek w Turowie

Do informacji Interii odniósł się na konferencji w Turowie premier Morawiecki.

- Po tych kilku miesiącach klinczu, który spowodowany jest obstrukcją części sędziów w TK, doszliśmy wraz z prawnikami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do wniosku, że warto złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący ustawy o organizacji pracy tegoż Trybunału - powiedział szef rządu, odpowiadając na pytanie reporterki Polsat News.

- To właśnie w tej ustawie znajdują się zapisy mówiące o tym, że tzw. pełen skład, który może rozstrzygać sprawy charakteryzujące się takim wymogiem, to 11 sędziów. (...) Jeśli dobrze pamiętam kwestia dotyczy przede wszystkim art. 37, ustęp 2 i jeżeli Trybunał zdecyduje o rozpatrzeniu tego naszego wniosku, to decyzja Trybunału będzie ostateczna w tym względzie. Może oznaczać to, że mniejsza liczba sędziów TK jest potrzebna do podjęcia decyzji w trybie tzw. pełnego składu - wskazał premier. - Przypomnę tylko, że w czasie opozycji ten pełen skład to było dziewięciu sędziów. To my podnieśliśmy ten pułap i nie rozumiem, czemu opozycja nie chce zagłosować razem z nami i obniżyć z powrotem ten pułap - dodał.