Mateusz Morawiecki w Turowie: Nie zamkniemy kopalni

- Przyjechaliśmy, żeby powiedzieć wam, że nie damy zamknąć tej kopalni. Zrobimy wszystko, aby do 2044 r. kopalnia normalnie funkcjonowała. Żaden sąd z Brukseli nie będzie nam mówić, co to bezpieczeństwo energetyczne - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Turowie.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki w Turowie / Polsat News / materiał zewnętrzny