Zwrot w sprawie pełnego składu w TK. Znamy ruch premiera

Jak ustaliła Interia, premier Mateusz Morawiecki jeszcze dziś złoży do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. W praktyce szef rządu chce sprawdzić zakres, w jakim ten przepis reguluje definicję pełnego składu w TK.

Konflikt w Trybunale Konstytucyjnym

Przypomnijmy: dotychczasowy przepis definiuje pełny skład TK jako minimum 11 sędziów, ale z powodu sporu między sędziami w Trybunale (chodzi o kwestionowanie prezesury Julii Przyłębskiej ) regularnie nie zbiera się w pełnym składzie, a kolejne rozprawy są przekładane.

Jeśli wniosek premiera zostałby przez TK rozpatrzony pozytywnie - a do tego nie jest potrzebny pełny skład Trybunału, wystarczy pięciu sędziów - to sam Trybunał, jak sugeruje Morawiecki, wskazywałby, co to znaczy "pełny skład", czyli ilu sędziów powinno się w nim znaleźć.



Chodzi m.in. o sytuację, gdy dany sędzia wyłączy się z orzekania w ostatniej chwili lub pojawiają się - jak to określono we wniosku - "przyczyny obiektywne".



W źródłach zbliżonych do kancelarii premiera usłyszeliśmy, że takim nowym "pełnym składem" mogłoby być np. ośmiu sędziów.

Zdaniem pełnomocników szefa rządu, z którymi rozmawialiśmy, jest to możliwe przy okazji tzw. zakresowych wyroków Trybunału Konstytucyjnego.





Pat w TK. Ustalenia Interii

Dotychczas pat w Trybunale PiS chciało przełamać specjalną ustawą zmieniającą pełen skład Trybunału Konstytucyjnego z jedenastu do dziewięciu osób. Ustawa utknęła w Sejmie i jest przedmiotem dyskusji wewnąrzpartyjnych.

W obozie władzy postawiono zatem na "szybszą" ścieżkę - wysłanie wniosku do samego TK, by zajął się sprawą dotyczącą pełnego składu, a następnie - na mocy nowego wyroku, jeśli taki by zapadł - rozpatrzył także wniosek prezydenta Andrzeja Dudy co do ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o przepisy uzgodnione z Brukselą, po których przyjęciu miałyby zostać wypłacone Polsce środki z Krajowego Planu Odbudowy.