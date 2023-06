Morawiecki komentuje decyzję Sądu Najwyższego. "Prywatny folwark", "sędziokracja"

Sąd Najwyższy uchylił we wtorek decyzję o umorzeniu sprawy Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i byłego kierownictwa CBA, skazanych w pierwszej instancji, a następnie ułaskawionych (2015 r.) przez prezydenta Andrzeja Dudę Sprawa została we wtorek przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego.

Wyrok Sądu Najwyższego. Morawiecki: Kuriozalna próba

Decyzja zapadła mimo wydanego w piątek przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia, który stwierdził, że prawo łaski jest wyłączną prerogatywą prezydenta RP . Prezes TK Julia Przyłębska argumentowała, że Sąd Najwyższy nie ma możliwości kontroli wspomnianej kompetencji głowy państwa.

Sprawę skomentował premier Mateusz Morawiecki. "Decyzja Sądu Najwyższego to kuriozalna próba zainstalowania w Polsce sędziokracji. Usta mają pełne frazesów o obronie Konstytucji, a w istocie robią z wymiaru sprawiedliwości prywatny folwark" - napisał szef rządu na Twitterze.

"Prawo łaski to wyłączna prerogatywa Prezydenta. Kto tego nie rozumie, nie rozumie demokracji" - podkreślił Morawiecki.