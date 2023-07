Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w konferencji przy węźle autostradowym A1 w Rusocinie (woj. pomorskie).

Jak stwierdził, droga A1 między Toruniem a Gdańskiem będzie bezpłatna podczas weekendów wakacyjnych od godz. 12 w piątki do godz. 12 w poniedziałki, a także w długi weekend sierpniowy do środy do godz. 12.

- Po to robimy darmowe autostrady, aby wyprowadzić ruch z dróg alternatywnych. Za czasów PO budowano drogie autostrady, dlatego ruch przenosił się z autostrady, były liczne wypadki i dyskomfort - powiedział premier.

Jak ocenił, "autostrady były luksusem za czasów Platformy", dlatego "otwarcie dróg dla wszystkich mieszkańców Polski jest wiarygodnością Prawa i Sprawiedliwości".

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk dodał, że bezpłatne weekendy na autostradzie A1 będą obowiązywać także w pierwszy weekend września. - Jestem przekonany, że nasza decyzja przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych - powiedział i zapewnił, że środków na ten cel w budżecie jest wystarczająco.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wpisie na Twitterze, że od 1 lipca zarządzane przez państwo odcinki autostrad będą bezpłatne.

"45 dni temu obiecaliśmy Polakom bezpłatne autostrady państwowe. Zapowiadaliśmy także, że postaramy się w kolejnej kadencji doprowadzić do bezpłatności pozostałych autostrad" - napisał szef rządu.

Jak dodał Morawiecki, od soboty we wszystkie w weekendy autostrada A1 na odcinku od Torunia do Pruszcza Gdańskiego również zostanie zwolniona z myta.

"Żeby Polacy mogli bez opłat, bezpiecznie i swobodnie dotrzeć na wypoczynek nad polskie morze" - zaznaczył.