Ustawa podpisana. Kierowcy nie zapłacą za autostrady. Nie wszyscy i nie wszędzie

Oprac.: Andrzej Zasadni Polska

Darmowe autostrady w Polsce to marzenie wielu kierowców. Pierwszy krok w kierunku ich spełnienia będzie miał miejsce już na początku lipca, kiedy to bezpłatnie będzie można zacząć jeździć dwoma dotychczas płatnymi odcinkami. Nie oznacza to jednak, że za przejazd autostradami nie trzeba będzie już uiszczać opłat. Wciąż część kierowców będzie obciążana. A na mapie płatnych odcinków pozostaną jeszcze trzy trasy, na których zapłaci każdy. Sprawdzamy, co dla kierowców oznaczają darmowe autostrady, od kiedy dokładnie zostaną zniesione opłaty oraz o które odcinki chodzi.

Zdjęcie Darmowe autostrady w Polsce to scenariusz, który zrealizuję się z dniem 1 lipca 2023 roku. Są jednak odcinki autostrad, za które kierowcy nadal będą płacić. / GDDKiA / materiał zewnętrzny