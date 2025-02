Mniej niż chciał Zełenski. Podali, ilu żołnierzy może trafić do Ukrainy

" Wielka Brytania uważa, że europejska gwarancja bezpieczeństwa dla Ukrainy może być zapewniona przy znacznie mniejszej liczbie żołnierzy niż od 100 tys. do 150 tys. , o których w ubiegłym tygodniu mówił prezydent Wołodymyr Zełenski " - przekazał "The Guardian".

Wołodymyr Zełenski o gwarancjach bezpieczeństwa. Podał liczbę żołnierzy

W wywiadzie dla "The Guardian" w ubiegłym tygodniu Wołodymyr Zełenski ocenił, że dla bezpieczeństwa Ukrainy do jego kraju powinno trafić od 100 tys. do 150 tys. żołnierzy. Prezydent ocenił, że "będzie to niemalże niemożliwe" do osiągnięcia, biorąc pod uwagę europejskie wojska, ale już nie amerykańskie.