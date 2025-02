Nowy komunikat Kremla ws. negocjacji. Putin czeka na ruch Trumpa

We wtorek w Rijadzie doszło do pierwszego od rozpoczęcia wojny Ukrainy z Rosją oficjalnego spotkania delegacji z Moskwy i Waszyngtonu . Jako miejsce rozmów wybrano Arabię Saudyjską , która stara się zachować neutralność wobec dwóch mocarstw .

Wydarzenie ma być wstępem do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem .

- Może odbyć się do końca lutego , ale niewykluczone, że później - tłumaczył w środę rzecznik Kremla .

Rijad. Spotkanie USA-Rosja. Kreml zdradza, o czym rozmawiano

We wtorek obie strony powtórzyły postulat powołania zespołów negocjacyjnych dotyczących Ukrainy . Pieskow zdradził, że Władimir Putin wskaże głównego negocjatora ze strony Rosji w momencie, kiedy Amerykanie przedstawią nazwisko własnego.

W kuluarach pojawiło się nazwisko Władimira Medinskiego jako możliwego negocjatora. To były minister kultury Rosji pochodzenia ukraińskiego. - Możliwość udziału Medinskiego w rozmowach w sprawie Ukrainy zależy od decyzji prezydenta - zaznaczył rzecznik Kremla .

Dmitrij Pieskow nawiązał również do odbywającego się w Paryżu nieformalnego spotkania liderów państw europejskich i Kanady, dotyczącego sprawy ukraińskiej. Wcześniej do Emmanuela Macrona przyjechał m.in. premier Donald Tusk oraz szefowie unijnych instytucji. Przed tym spotkaniem prezydent Francji odbył 30-minutową rozmowę z Donaldem Trumpem. - Paryż nie skontaktował się jeszcze z Moskwą w sprawie chęci Macrona do rozmów z Putinem - podkreślił rzecznik.