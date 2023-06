Premier do opozycji: Przywieźcie waciaki, żeby nie obili was zbyt dotkliwie

Przedstawiciele rządu spotkali się w środę z pracownikami huty w Stalowej Woli. Jako pierwszy głos zabrał prezes partii Jarosław Kaczyński. - Odczuwam wzruszenie, bo dawno już nie byłem w hali fabrycznej - oświadczył.



Prezes PiS przypomniał, że był w Stoczni Gdańskiej i "wielu innych fabrykach, które wówczas istniały". - To było miejsce, w którym wraz z innymi podejmowaliśmy ten wysiłek, by stworzyć największy ruch społeczny - nie wiedzieliśmy wtedy o tym - w dziejach Polski, Europy, a może nawet i świata, czyli właśnie "Solidarność" - oświadczył przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński ocenił także, że rozmowy rządu z "Solidarnością" przyniosły efekt, "nawiązujący do pamiętnych wydarzeń z sierpnia 1980 roku". - Otwarta została droga do emerytur stażowych. Ta droga nie jest prosta, ale to jest bardzo ważne dla polskich pracowników i dla Polski oraz do pewnego rodzaju tradycji - podkreślił prezes PiS.

Piotr Duda: Historyczne porozumienie z rządem

Głos po prezesie PiS zabrał szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. - Porozumienie "Solidarności" z rządem jest historyczne. Niedługo pojawi się projekt ustawy "o zaprzestaniu wygaszania emerytur pomostowych". Pracownicy, pracujący w szczególnie ciężkich warunkach, będą przechodzić na wcześniejszą emeryturę - podkreślił.

- Porozumienie zakłada zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego dotyczące ochrony działacza związkowego - wyjaśnił Piotr Duda. Szef związku dodał, że od 1 kwietnia do końca roku wejdzie w życie gratyfikacja miesięczna 600 zł do wynagrodzenia dla pracowników DPS.



Premier: Podbój państw może odbywać się poprzez podbój elit

Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że "to właśnie bunt i odwaga ludzi pracy doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości, demokracji i suwerenności". - Skoro o suwerenności mowa, to trzeba powiedzieć, że żyjemy w czasie przełomowym, w którym trzeba przypomnieć wagę i wartość idei suwerenności - powiedział.

- Dawniej pozbawianie innych krajów odbywało się przez podbój, ale obecnie może odbywać się to zupełnie inaczej. Dziś jest to zjawisko trudniejsze to do rozpoznania. Ale ma swoją cechę charakterystyczną: dzisiaj ten podbój może odbywać się poprzez podbój elit - podkreślił szef rządu.