Poniedziałek przyniósł spokojną i słoneczną aurę w praktycznie całym kraju. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej tak samo będzie przez całą pierwszą połowę tygodnia. Od czwartku pogoda zacznie się wyraźnie pogarszać, a do Polski wrócą deszcze i śnieg.

Kilka dni zimowego spokoju

Przez najbliższe kilka dni pogodę w naszym kraju będzie kształtować rozległy wyż z centrum na północnym wschodzie Europy. To oznacza, że w poniedziałek i wtorek będzie przeważnie słonecznie i bez opadów.

Noce będą mroźne, z temperaturami od -6 stopni na zachodzie do -11 st. C na wschodzie Polski. Jeszcze zimniej będzie na terenach podgórskich, gdzie miejscami po zachodzie słońca termometry pokażą nawet do -13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Zmiany zaczną się zaznaczać w środę. Na zachodzie pojawi się wtedy więcej chmur, z których miejscami zacznie padać słaby deszcz ze śniegiem i śnieg. Na wschodzie wciąż jednak będzie słonecznie i sucho.

W środę w ciągu dnia temperatury będą przeważnie dodatnie i wyniosą od 1 do 5 stopni, a lokalnie na południu do 8 st. C. Noc wciąż będzie jednak mroźna, szczególnie na wschodzie - tam możliwe będzie -10 stopni Celsjusza.

Pogorszenie pogody jeszcze wyraźniej odczujemy kolejnego dnia.

Pogoda szykuje wyraźny zwrot

W drugiej połowie tygodnia wyż w naszej części kontynentu osłabnie i od południowego zachodu do Polski zaczną docierać niże. Przyniosą one opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Reklama

Czwartek zapowiada się najbardziej pochmurny w zachodniej połowie kraju, podczas gdy na wschodzie wciąż będzie bardziej pogodnie. Na zachodzie słabo popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Termometry w ciągu dnia pokażą od 1 do 5 st. C, a na południowym wschodzie i lokalnie w centrum nawet do 8 stopni. Wiatr wciąż będzie słaby, jednak na zachodzie okresami może powiać trochę mocniej.

Bardzo podobna pogoda panować będzie w piątek, z zachmurzeniem na zachodzie i w centrum i tam możliwymi słabymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie może też padać sam deszcz - prognozuje IMGW.

W piątek warto się przygotować na więcej opadów śniegu, szczególnie na południu i południowym wschodzie / wxcharts /

Temperatury się nie zmienią i wyniosą od 1 do 5 stopni w większości kraju do 8 st. C miejscami na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Koniec tygodnia nie będzie już przyjemny nie tylko na zachodzie i w centrum.

Weekend zdecydowanie nie zachwyci

Według IMGW sobota i niedziela będą pochmurne w całej Polsce, choć lokalnie mogą się pojawić większe przejaśnienia. W wielu miejscach będzie padać słaby śnieg i deszcz ze śniegiem.

Nocą na północnym wschodzie pojawią się przenikliwe mrozy, sięgające nawet -10 stopni Celsjusza. Po zachodzie słońca w całym kraju może być mroźnie. Reklama

Sobota będzie nieco cieplejsza od niedzieli. W pierwszej połowie weekendu miejscami na południowym wschodzie może być jeszcze do 7 stopni w ciągu dnia. Przeważnie będzie jednak od -2 do 3 st. C. Niedziela zapowiada się na nieco chłodniejszą, z temperaturami od -3 stopni na terenach podgórskich Karpat do maksymalnie 2 st. C.

W weekend wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany. Może się dawać we znaki na terenach, w których za dnia będzie mroźnie.



