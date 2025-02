Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Prognoza długoterminowa: Jest szansa na "normalny" luty

Na świecie cały czas notujemy rekordy temperatur. Potwierdzają to najnowsze dane przedstawione przez unijną służbę ds. klimatu Copernicus, według których styczeń był najcieplejszym takim miesiącem w historii. Pojawiła się jednak szansa na to, że luty w Polsce zmieści się w średniej.

Zgodnie z najnowszym modelem zaprezentowanym przez IMGW średnie temperatury w lutym mogą się mieścić w normie wieloletniej. Gdyby się to potwierdziło, to w praktycznie całej Polsce wartości na termometrach byłyby typowe dla tego zimowego miesiąca.

Ci, którzy liczą że wraz z "normalnymi" temperaturami wrócą też większe opady śniegu, mogą się jednak rozczarować. Prognoza opadów na luty wskazuje, że w lutym opadów ma być wyraźnie mniej niż zwykle, i to w całej Polsce .

To znaczy, że nawet jeśli nie zabraknie śnieżnych dni, to na biały luty raczej nie mamy co liczyć.