Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Rano mróz był dwucyfrowy

Poranek był mroźny w większości kraju, a najbardziej w Kozienicach, gdzie zanotowano -10 stopni Celsjusza. Najcieplej było w Opolu i Szczecinie: 0,4 st. C.

W ciągu dnia mróz utrzyma się na północnym wschodzie i wyniesie od -4 do -1 st. C. W centrum będą 2 stopnie, a najcieplej na zachodzie i południowym zachodzie, gdzie można się spodziewać do 4-5 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany - prognozuje IMGW.