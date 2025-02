Jak informuje IMGW, nad Europą nadal dominować będzie rozległy wyż z centrami nad zachodnią Rosją i południową Skandynawią, jedynie częściowo zachód kontynentu znajdzie się pod wpływem niżu znad Atlantyku. Polska będzie w zasięgu wspomnianego wyżu. Ze wschodu będzie napływać powietrze polarne kontynentalne.

Ubiegłej nocy najniższa temperaturę minimalną zanotowano w Suwałkach: minus 7,8 stopni Celsjusza. Minimalna temperatura przy gruncie miejscami wyniosła nawet minus 10 st. C. Reklama

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1023 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od minus 2 st. C, minus 1 st. C miejscami na północnym wschodzie, około 2 st. C na północy i w centrum, do 6 st. C, 7 st. C na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo - wschodni i wschodni.

Pogoda już cię nie zaskoczy! Sprawdzaj dokładne prognozy w naszym serwisie

Pogoda w weekend. Mróz nawet do minus 12 stopni Celsjusza

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo - wschodni. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna minus 5 st. C. Wiatr słaby, wschodni. W poniedziałek w stolicy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno - wschodni.

W nocy zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego. Temperatura minimalna od minus 10 st. C miejscami na północy i wschodzie, około minus 6 st. C w centrum, do minus 3 st. C na południowym zachodzie; chłodniej lokalnie w kotlinach karpackich około minus 12 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, nad morzem także porywisty, wschodni i północno - wschodni. Reklama

W poniedziałek zachmurzenie małe, okresami, zwłaszcza na północnym wschodzie, wzrastające do umiarkowanego. Temperatura maksymalna od 1 st. C do 4 st. C, chłodniej na północnym wschodzie od minus 3 st. C do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda w Polsce. IMGW: Biomet niekorzystny

W zlewniach karpackich dopływów Wisły obserwatorzy IMGW obserwują coraz intensywniejszy rozwój zjawisk lodowych. Śryż lub lód brzegowy pojawiły się w niedzielę również w zlewni górnej Narwi.

Instytut ostrzega, że w niedzielę warunki biometeorologiczne będą niekorzystne (głównie na wschodzie) lub co najwyżej obojętne (na pozostałym obszarze kraju).

"Obojętna biotropia pogody wystąpi na północnym wschodzie, gdzie w szczególności zaznaczy się oddziaływanie silnego wyżu" - podał IMGW.

Jest jednak sposób, by poprawić samopoczucie. Instytut przypomina, że sucha, wyżowa pogoda z usłonecznieniem, odczuwalnie komfortowymi warunkami termicznymi i na ogół słabym wiatrem, w ciągu dnia będzie sprzyjała rekreacji na świeżym powietrzu. Reklama

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!