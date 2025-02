Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Mróz da się we znaki

Po okresie przypominającym wczesną wiosnę powraca ochłodzenie. Wyjątkowo zimno zrobi się zwłaszcza w nocy. Temperatura może spaść lokalnie nawet do -12 stopni C. W nocy z soboty na niedzielę we znaki da się także mgła. Szczególną ostrożność powinni zachować zwłaszcza kierowcy.