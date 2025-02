Styczeń okazał się najcieplejszym takim miesiącem w historii - poinformowała unijna służba pogodowa Copernicus. Według ekspertów temperatury na ziemi były wtedy o ponad 1,5 st. C wyższe od tych sprzed epoki przemysłowej. Chociaż eksperci liczyli na ochładzający planetę efekt La Nina, to nic to nie dało w tym "kolejnym zadziwiającym miesiącu". Zmianę odczuwają nawet polscy działkowcy.