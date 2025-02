W piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował podsumowanie danych klimatycznych za minione 12 miesięcy w Polsce. Nigdy wcześniej nie notowano u nas tak wysokich rocznych temperatur.

W Polsce nigdy nie było tak ciepło

Jak podaje IMGW, średnia średnia obszarowa temperatura powietrza wyniosła 10,9 st. C. To o 2,2 st. C więcej od średniej rocznej z lat 1991-2020. "Ubiegły rok należy zaliczyć do lat ekstremalnie ciepłych" - podkreślają eksperci. Reklama

"Był to prawdopodobnie najcieplejszy rok w historii pomiarów instrumentalnych temperatury powietrza na ziemiach polskich" - czytamy w publikacji IMGW.

W minionym roku najcieplejszym rejonem kraju było Podkarpacie, zaś najchłodniej było na Wybrzeżu.

Pojedynczy rekord ciepła zanotowano 10 lipca na stacji synoptycznej we Wrocławiu, gdzie było aż 36,5 st. C. Najniższą temperaturę z kolei zanotowano 17 stycznia w Suwałkach: -23,8 st. C.

Rok 2024 stał się najgorętszym w historii zapisów w Polsce. Dotąd rekordzistą był 2019, ze średnią temperaturą na poziomie 10,2 stopni. Dla porównania, najchłodniejszym od początku drugiej połowy XX wieku był rok 1956, kiedy średnia temperatura w Polsce wyniosła jedynie 6,1 st. C.

Pewnym pocieszeniem może być fakt, że suma opadów w minionym roku wyniosła 607,8 mm i tym samym wyniosła 99,4 proc. normy. Pod tym względem rok 2024 był przeciętny. Niestety, dużo skumulowanych opadów miało miejsce w drugiej połowie września, kiedy ulewy przyniesione przez Niż Genueński doprowadziły do tragicznych powodzi na południu Polski. Reklama

Gorąco w całej Europie

Rok 2024 okazał najcieplejszy nie tylko w naszym kraju, lecz również w Europie. Na Starym Kontynencie średnia temperatura wyniosła 10,69 st. C. To o 0,28 st. C więcej niż w 2020 - poprzednim najgorętszym roku w Europie.

Na Starym Kontynencie temperatura była o 1,47 st. C wyższa od średniej z lat 1991-2020 i aż o 2,92 st. C wyższa od średniej sprzed okresu przemysłowego.

Niestety, pierwszy miesiąc 2025 roku nie daje nadziei na zmianę sytuacji. Styczeń okazał się bowiem najcieplejszym takim miesiącem w historii. Potwierdziła to w czwartek unijna służba ds. klimatu Copernicus. Temperatury były wyższe o 1,75 st. C od tych z lat 1850-1900.

Wbrew nadziejom specjalistów, zjawisko La Nina nie doprowadziło do obniżenia temperatury na Ziemi.



