PSL a Lewica. Spór wokół rządowego projektu ustawy

Choć to projekt rządowy, to większość polityków klubu Lewicy nie poparła nowych regulacji. Powodem były liczne wątpliwości co do słuszności projektu. Taka postawa nie spodobała się politykom PSL, co szybko wywołało dyskusję wśród koalicjantów.