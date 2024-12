Poseł PiS ścigany od 10 dni. "Powinny go szukać specjalistyczne zespoły"

Odnalezieniem Marcina Romanowskiego powinny zająć się tzw. zespoły poszukiwań celowych - powiedział nadinsp. policji w st. spoczynku, były wiceszef MSWiA Adam Rapacki. Tłumaczył, że jest to konieczne, ponieważ poseł PiS "zna metodykę postępowania organów ścigania" i jeśli zdecydował się ukrywać, to "będzie to robił w sposób w miarę profesjonalny". - Uciekinier raczej nie zamieszka na bezludnej wyspie, będzie musiał się z kimś komunikować - stwierdził Rapacki.