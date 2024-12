List gończy za Marcinem Romanowskim. Prokuratura podjęła decyzję

Podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przekazał, że "sąd podzielił stanowisko prokuratury co do tego, że zachodzi duże prawdopodobieństwo, że Marcin Romanowski popełnił 10 przestępstw ".

- Sąd ustalił, że podejrzany dobrowolnie udał się do placówki medycznej 4 grudnia, przeszedł zaplanowany zabieg medyczny (...) po czym 6 grudnia z tej placówki wypisał się dobrowolnie i nie stawił się w poniedziałek do sądu - dodał prok. Nowak.

Prokuratura wydała list gończy za Marcinem Romanowskim

Ponadto prokurator przekazał, że również od 6 grudnia Romanowski wyłączył telefony, nie loguje się również do sieci i nie używa telefonów, które są znane prokuraturze, co "było przesłanką, że mają do czynienia z intencjonalnym ukrywaniem się podejrzanego". Jak dodał rzecznik PK, sprawdzono także adresy, pod którymi mógł przebywać Romanowski, jednak działania nie przyniosły rezultatu.