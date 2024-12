Krzysztof Śmiszek i Tobiasz Bocheński starli się w studiu na żywo

- Pan Romanowski musi mieć pełną świadomość, że po tej ucieczce, zbiegostwie, które w tej chwili realizuje, nigdy więcej żaden sąd nie przyjmie argumentacji, że będzie do dyspozycji sądu - mówił europoseł KO. Jak dodał, "kwestią odpowiedzialności państwa jest znalezienie tego człowieka i wsadzenie go do kryminału, bo tam jest jego miejsce".