Andrzej Duda: Możliwa Rada Bezpieczeństwa Narodowego po szczycie NATO

Wcześniej w wywiadzie dla Interii prezydent Andrzej Duda poinformował, że nie wykluczona on zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego po szczycie NATO w Wilnie.

- Nie robiłem do tej pory posiedzeń RBN przed szczytami NATO. Wiem, co jest na stole, wiem, jak budować kwestie bezpieczeństwa dla Polski. Pracujemy nad tym z dużym wysiłkiem, w zasadzie od początku prezydentury i przygotowań do szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. To był najbardziej decyzyjny szczyt w czasie mojej prezydentury. Dziś też wiemy, o co i jak walczyć w Wilnie - mówił prezydent w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.

Jak tłumaczył Andrzej Duda, rozważa on zwołanie Rady po szczycie w Wilnie, "by omówić to, co działo się na szczycie, by omówić to w sposób merytoryczny, ale pamiętajmy też: objęty klauzulą tajności". - Pewnych rzeczy, z całą sympatią do państwa dziennikarzy, nie można omawiać w sposób jawny w mediach - zaznaczył.